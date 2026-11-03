Aseguran más de 7 mil litros y 5 toneladas de químicos para fabricar metanfetamina en Sinaloa

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron siete áreas de concentración de material diverso en comunidades rurales de Cosalá y Culiacán, donde aseguraron 7 mil 585 litros y 5 mil 395 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

El aseguramiento fue dado a conocer por autoridades federales, que no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias en que fueron localizadas las áreas de concentración.

De acuerdo con la información oficial, los operativos se realizaron en los poblados El Reparo, El Pueblo de Alayá, Limón de Tellaeche, Los Cedros, Los Cedritos y Alcoyonqui, ubicados en zonas rurales de ambos municipios.

Entre el material asegurado se encuentran 7 mil 585 litros y 5 mil 395 kilos de sustancias químicas empleadas en la producción de metanfetamina, además de cuatro estructuras metálicas con características de reactores de síntesis orgánica, un condensador, un destilador y una centrifugadora.

Las autoridades federales estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 269 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Las siete áreas de concentración fueron inhabilitadas, mientras que las sustancias químicas y el resto del material asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.