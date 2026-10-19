$!Aseguran más de mil 500 kilos de droga en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Autoridades federales detuvieron a tres hombres y aseguraron mil 523 kilos de marihuana, 28 kilos de metanfetamina, dos teléfonos celulares y tres vehículos cuando circulaban por la carretera Mazatlán–Tepic.

Estas acciones derivaron de diversos operativos en los que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en los que también se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y varios vehículos.