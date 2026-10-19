$!Aseguran más de mil 500 kilos de droga en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Autoridades federales detuvieron a tres hombres y aseguraron mil 523 kilos de marihuana, 28 kilos de metanfetamina, dos teléfonos celulares y tres vehículos cuando circulaban por la carretera Mazatlán–Tepic.
Estas acciones derivaron de diversos operativos en los que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en los que también se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y varios vehículos.
En otra acción, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron mil 190 cartuchos, 14 cargadores, tres kilos de marihuana, 31 kilos de semillas de marihuana, 208 dosis de metanfetamina, tres chalecos balísticos y una placa balística en el poblado El Roble, en Mazatlán.
Por su parte, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma corta, 55 cargadores, cinco mil 231 cartuchos, 225 estrellas ponchallantas, tres vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica, y dos motocicletas en el poblado El Habilito del Tubo, también en Mazatlán.
Finalmente, en la colonia FOVISSSTE, personal del Ejército Mexicano aseguró dos armas largas, una pistola de aire comprimido, seis cargadores, 150 cartuchos, dos motocicletas y un vehículo.
Tanto los tres hombres detenidos como todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de realizar las investigaciones pertinentes.