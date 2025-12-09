Aseguran más de un millón de litros de combustible ilícito en Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León

En operativos federales fueron asegurados más de un millón 400 mil litros de hidrocarburo ilícito en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, como parte de una estrategia nacional contra el robo de combustibles. En Los Mochis, siete gasolineras fueron aseguradas el 18 de noviembre y permanecen bajo investigación federal.

La información fue presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su informe de seguridad en “Las mañaneras del pueblo” del Gobierno de México. La estrategia busca combatir el mercado ilícito mediante inteligencia y vigilancia.

En Sinaloa, el combate al crimen organizado incluye acciones como el aseguramiento de las siete gasolineras en Los Mochis. Estas fueron objeto de un despliegue operativo el pasado 18 de noviembre y se encuentran actualmente bajo investigación de autoridades federales.