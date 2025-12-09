Aseguran más de un millón de litros de combustible ilícito en Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León

En operativos federales fueron asegurados más de un millón 400 mil litros de hidrocarburo ilícito en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, como parte de una estrategia nacional contra el robo de combustibles. En Los Mochis, siete gasolineras fueron aseguradas el 18 de noviembre y permanecen bajo investigación federal.
La información fue presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su informe de seguridad en “Las mañaneras del pueblo” del Gobierno de México. La estrategia busca combatir el mercado ilícito mediante inteligencia y vigilancia.
En Sinaloa, el combate al crimen organizado incluye acciones como el aseguramiento de las siete gasolineras en Los Mochis. Estas fueron objeto de un despliegue operativo el pasado 18 de noviembre y se encuentran actualmente bajo investigación de autoridades federales.
Como parte de la estrategia para enfrentar el mercado ilícito de combustibles, trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y análisis financieros permitieron ubicar inmuebles, tractocamiones y redes logísticas vinculadas a este delito, señaló García Harfuch.
Los operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa resultaron en el aseguramiento de más de un millón 400 mil litros de hidrocarburo. Además, se incautaron ocho tanques de almacenamiento, 16 pipas y 49 bombas expendedoras de diésel y gasolina.
El titular de la SSPC añadió que, en otras acciones para reforzar la seguridad en Sinaloa, se llevaron a cabo cinco operativos coordinados en distintos municipios. Estas intervenciones resultaron en la detención de 18 personas.
Durante estas acciones se aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina y 17 paquetes de fentanilo, junto con otras drogas. También se confiscaron más de 18 armas, cargadores, cartuchos y una granada.
“Se ha mantenido el despliegue continuo de las fuerzas armadas en los estados de Sinaloa y Michoacán, de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también, acompañado de reuniones permanentes con empresarios, productores de limón, aguacate en Michoacán y en Sinaloa, con otro sector social de comerciantes a fin de atender sus necesidades de seguridad, reforzar la coordinación en la región pero, sobre todo, evaluar de manera permanente semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas”, afirmó el funcionario federal.