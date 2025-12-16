$!Aseguran más droga y celulares en segunda revisión al Penal de Aguaruto este martes

Este martes, corporaciones de seguridad llevaron una segunda revisión dentro del Penal de Aguaruto este martes, en la que aseguraron más dosis de presunta droga y teléfonos celulares.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que por segunda ocasión en el día se inspeccionaron dos módulos del reclusorio, en donde hallaron tres dosis de presunta mariguana y ocho dosis de supuesta cocaína.
Además de eso, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal, aseguraron 15 teléfonos celulares, siete cargadores, seis puntas, un objeto contundente, así como tres memorias USB y dos reproductores MP3.
Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.