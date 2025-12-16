$!Aseguran más droga y celulares en segunda revisión al Penal de Aguaruto este martes

Este martes, corporaciones de seguridad llevaron una segunda revisión dentro del Penal de Aguaruto este martes, en la que aseguraron más dosis de presunta droga y teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que por segunda ocasión en el día se inspeccionaron dos módulos del reclusorio, en donde hallaron tres dosis de presunta mariguana y ocho dosis de supuesta cocaína.