$!Aseguran metanfetamina y precursores químicos tras cateos federales en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades federales informaron el aseguramiento de dos inmuebles, 211 kilos de metanfetamina, 112 litros de un líquido ámbar, 425 litros de cianuro de sodio y un vehículo, como resultado de acciones realizadas en la capital sinaloense.

Este aseguramiento fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aunque la dependencia federal omitió ofrecer detalles de la forma en que se llevó a cabo el operativo y tampoco precisó la ubicación exacta de los sitios.