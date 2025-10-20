$!Aseguran metanfetamina y precursores químicos tras cateos federales en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades federales informaron el aseguramiento de dos inmuebles, 211 kilos de metanfetamina, 112 litros de un líquido ámbar, 425 litros de cianuro de sodio y un vehículo, como resultado de acciones realizadas en la capital sinaloense.
Este aseguramiento fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aunque la dependencia federal omitió ofrecer detalles de la forma en que se llevó a cabo el operativo y tampoco precisó la ubicación exacta de los sitios.
Sin embargo, cabe señalar que el domingo 19 de octubre, se realizaron tres órdenes de cateo a inmuebles. De estos, trascendió que en uno de los domicilios se habían localizado tambos con aparentes precursores químicos.
Los tres inmuebles inspeccionados el domingo se encuentran ubicados en la colonia 22 de Diciembre, otro en la colonia Centro y uno más en el fraccionamiento Villa del Real. En este último, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino una casa en la que se aseguraron dichos tambos, además de una camioneta Ford Escape de color blanco.
La dependencia federal no brindó más informes sobre detenciones posteriores a las órdenes de cateo llevadas a cabo el domingo en Culiacán.