CULIACÁN._ El Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguraron mil pastillas con características similares al fentanilo, así como equipo presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, durante un operativo realizado en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado de prensa de las Comandancias de la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar, el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 24 de noviembre, mediante la ejecución de una Orden Técnica de Investigación. Sin embargo, las autoridades no precisaron la ubicación del inmueble intervenido.

Durante la diligencia, además de las mil pastillas presuntamente de fentanilo, las fuerzas federales aseguraron un arma corta, tres cargadores, 57 cartuchos, un vehículo y diversos equipos que podrían estar relacionados con la elaboración de drogas.

Entre los objetos incautados se encuentran cinco contenedores tipo matraz bola, una batidora metálica, tres contenedores tipo reactor, una estructura metálica, una máquina evaporadora y una máquina de vacío.