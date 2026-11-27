CULIACÁN._ El Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguraron mil pastillas con características similares al fentanilo, así como equipo presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, durante un operativo realizado en Culiacán.
De acuerdo con un comunicado de prensa de las Comandancias de la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar, el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 24 de noviembre, mediante la ejecución de una Orden Técnica de Investigación. Sin embargo, las autoridades no precisaron la ubicación del inmueble intervenido.
Durante la diligencia, además de las mil pastillas presuntamente de fentanilo, las fuerzas federales aseguraron un arma corta, tres cargadores, 57 cartuchos, un vehículo y diversos equipos que podrían estar relacionados con la elaboración de drogas.
Entre los objetos incautados se encuentran cinco contenedores tipo matraz bola, una batidora metálica, tres contenedores tipo reactor, una estructura metálica, una máquina evaporadora y una máquina de vacío.
Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y destacaron los resultados obtenidos durante la actual administración en materia de aseguramientos.
“El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con estos resultados durante la presente administración en apoyo a tareas de seguridad pública han logrado el aseguramiento de 5 millones 631 mil 334 pastillas pastillas de fentanilo, 29 mil 380 armas de fuego, 5 millones 207,460 cartuchos, 127 mil 905 cargadores y 54 mil 577 vehículos, lo que debilita a las estructuras criminales”, añade el comunicado.
Los indicios y el inmueble quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, realizar las diligencias periciales correspondientes y determinar la situación jurídica del caso.