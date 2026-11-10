$!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado

Elementos de distintas corporaciones de seguridad localizaron y aseguraron nueve vehículos que contaban con reporte de robo o con alteraciones en sus placas, tras despliegues en Culiacán y Eldorado.
En el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no se especificó los puntos o colonias en donde se hallaron estas unidades.
Lo asegurado fueron cinco camionetas tipo pick up, así como dos automóviles sedán y dos tipo SUV.
Además de eso, fueron decomisados cinco cargadores para fusil con nueve cartuchos útiles calibre 7.62x39 mm, un portacargadores, un chaleco con panel balístico y una culata para fusil.
Las unidades y demás objetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que realice las investigaciones. correspondientes.