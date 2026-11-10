Seguridad
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Delincuencia

Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado

Lo asegurado fueron cinco camionetas tipo pick up, así como dos automóviles sedán y dos tipo SUV
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/11/2026 18:33
10/11/2026 18:33

Elementos de distintas corporaciones de seguridad localizaron y aseguraron nueve vehículos que contaban con reporte de robo o con alteraciones en sus placas, tras despliegues en Culiacán y Eldorado.

En el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no se especificó los puntos o colonias en donde se hallaron estas unidades.

  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado
  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado
  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado
  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado

Lo asegurado fueron cinco camionetas tipo pick up, así como dos automóviles sedán y dos tipo SUV.

Además de eso, fueron decomisados cinco cargadores para fusil con nueve cartuchos útiles calibre 7.62x39 mm, un portacargadores, un chaleco con panel balístico y una culata para fusil.

  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado
  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado
  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado
  • $!Aseguran nueve vehículos con reporte de robo y placas alteradas en Culiacán y Eldorado

Las unidades y demás objetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que realice las investigaciones. correspondientes.

#Delincuencia
#Operativo
#Autos recuperados
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