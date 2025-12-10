Aseguran objetos ilícitos en nueva revisión al Penal de Aguaruto, en Culiacán

Personal de seguridad pública realizó una nueva revisión dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, en la cual aseguraron objetos ilícitos.

A través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, inspeccionaron dos de los módulos del reclusorio.

En el lugar aseguraron un teléfono celular, siete cargadores para teléfono celular, un objeto contundente, siete puntas y un módem.

Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.