$!Aseguran objetos prohibidos durante revisión en el penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva realizaron este jueves 30 de octubre una revisión en un módulo del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde aseguraron diversos objetos prohibidos.

Durante la inspección se aseguraron 15 puntas metálicas, dos teléfonos celulares y un radio de comunicación. Los objetos quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora.