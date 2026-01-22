Seguridad
Aseguran ocho vehículos robados en operativos en Culiacán y Navolato

Unidades motrices con reporte de robo y alteraciones en sus series de identificación fueron localizadas en sectores de Culiacán y Navolato durante un despliegue de seguridad
Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron ocho vehículos que contaban con reporte de robo o presentaban alteraciones en sus números de serie, tras implementar operativos de vigilancia en diversos sectores de Culiacán y Navolato.

Las acciones se realizaron mediante recorridos de búsqueda en las colonias Las Cucas, Lombardo Toledano, Valle Alto, Bacurimí y Bellavista, así como en la zona rural sur de la capital del estado. En el despliegue participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Entre las unidades aseguradas se encuentran tres camionetas Toyota Tacoma (modelos 2019 y 2023), un Jeep Wrangler 2022 y una Volkswagen Taos 2021. También se recuperaron una camioneta Ford Ranger, un Nissan Versa y un Nissan March de modelo reciente.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que todos los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para realizar las diligencias de ley correspondientes.

