$!Aseguran ocho vehículos robados en operativos en Culiacán y Navolato

Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron ocho vehículos que contaban con reporte de robo o presentaban alteraciones en sus números de serie, tras implementar operativos de vigilancia en diversos sectores de Culiacán y Navolato.
Las acciones se realizaron mediante recorridos de búsqueda en las colonias Las Cucas, Lombardo Toledano, Valle Alto, Bacurimí y Bellavista, así como en la zona rural sur de la capital del estado. En el despliegue participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
Entre las unidades aseguradas se encuentran tres camionetas Toyota Tacoma (modelos 2019 y 2023), un Jeep Wrangler 2022 y una Volkswagen Taos 2021. También se recuperaron una camioneta Ford Ranger, un Nissan Versa y un Nissan March de modelo reciente.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que todos los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para realizar las diligencias de ley correspondientes.