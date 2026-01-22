$!Aseguran ocho vehículos robados en operativos en Culiacán y Navolato

Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron ocho vehículos que contaban con reporte de robo o presentaban alteraciones en sus números de serie, tras implementar operativos de vigilancia en diversos sectores de Culiacán y Navolato.

Las acciones se realizaron mediante recorridos de búsqueda en las colonias Las Cucas, Lombardo Toledano, Valle Alto, Bacurimí y Bellavista, así como en la zona rural sur de la capital del estado. En el despliegue participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.