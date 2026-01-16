$!Aseguran ocho vehículos robados y autopartes en operativo en Eldorado

Un despliegue de seguridad en el municipio de Eldorado resultó en la recuperación de ocho vehículos y diversas autopartes que contaban con reporte de robo vigente.

La intervención ocurrió en el poblado de Navolatillo, donde agentes de seguridad localizaron ocho unidades motrices y seis chasis de vehículos de diferentes modelos que habían sido desvalijados.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Policía Estatal Preventiva y las fiscalías General de la República y del Estado.