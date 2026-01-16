$!Aseguran ocho vehículos robados y autopartes en operativo en Eldorado

Un despliegue de seguridad en el municipio de Eldorado resultó en la recuperación de ocho vehículos y diversas autopartes que contaban con reporte de robo vigente.
La intervención ocurrió en el poblado de Navolatillo, donde agentes de seguridad localizaron ocho unidades motrices y seis chasis de vehículos de diferentes modelos que habían sido desvalijados.
En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Policía Estatal Preventiva y las fiscalías General de la República y del Estado.
Este hallazgo se suma a registros previos en la misma región. En noviembre de 2024, las autoridades de seguridad detectaron un establecimiento clandestino de autopartes en esta zona, donde fueron localizados y asegurados cerca de 45 automóviles que también presentaban reportes de robo.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), estas actividades forman parte de una estrategia para reducir la incidencia delictiva en la zona centro de la entidad.
Tras el reciente aseguramiento, las unidades y las piezas mecánicas fueron remolcadas y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de las investigaciones correspondientes.