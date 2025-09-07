$!Aseguran otro vehículo y más armas tras cateo a domicilio de Stanza Cantabria, en Culiacán

Los ocupantes de ambas unidades emprendieron la huida, desatándose una persecución de la cual no se lograron capturar a los sospechosos.

Fue una base de operaciones del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal los que realizaron patrullajes por el sector cuando localizaron dos vehículos cuyos conductores adoptaron una actitud evasiva al notar a las autoridades.

Dicho día, un reporte de balaceras provocó la movilización de las autoridades para desplegar un operativo de seguridad en la zona noroeste de la ciudad.

CULIACÁN._ Un vehículo con reporte de robo, armas de fuego y equipo táctico fue lo asegurado tras cumplir una orden de cateo en el domicilio asegurado el 4 de septiembre en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán.

Sin embargo, metros adelante los policías y militares localizaron un vehículo abandonado que, al verificarlo, comprobaron que contaba con reporte de robo y resguardaba armas de fuego en su interior.

El automóvil se trata de un Hyundai HB20, modelo 2024 y de color gris, y en su interior fue localizado un Fusil Barrett calibre .50, cuatro armas largas tipo M4 de calibre 5.56 × 45 mm, un fusil Minidraco calibre 7.62 × 39 mm, una pistola Glock calibre 9 mm, y un revólver calibre .44 Magnum.

Frente a esa unidad y sobre la misma calle tambien se ubicó un vehículo de la marca Suzuki, de color blanco, que al revisar el estatus de las placas se determinó que cuenta con reporte de robo; la unidad se encontró dentro de la cochera de un domicilio, el cuao fue asegurado.

Junto a esta unidad motriz se localizó un arma AK-47, un cargador de disco y un chaleco balístico. Cabe destacar que en el inmueble se observó más equipo táctico, por lo que se solicitó una orden de cateo mientras se montó un operativo de vigilancia alrededor.

Tiempo más tarde y al realizar el cateo, las autoridades encontraron un arma larga calibre 7.62x39 mm con un cargador abastecido de 20 cartuchos del mismo calibre, un arma corta calibre .22 con un cargador abastecido con un cartucho del mismo calibre, un arma corta calibre .38 especial, 40 cargadores calibre 7.62x39 mm, 21 cargadores calibre 5.56 x 45 mm, cartuchos de diversos calibres, cinco chalecos tácticos, tres cascos tácticos, además de un vehículo de la marca Suzuki, línea Swift, con reporte de robo.

Por ello, el inmueble, el vehículo y los demás objetos localizados quedaron asegurados para iniciar las indagatorias correspondientes.

La orden de cateo fue realizada por agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.