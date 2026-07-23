$!Aseguran pistola, 11 celulares y armas hechizas tras riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un arma de fuego, teléfonos celulares, armas punzocortantes y diversos objetos prohibidos fueron asegurados durante una nueva revisión realizada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, un día después de la riña entre internos que dejó como saldo la muerte de un reo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo fue encabezado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia penitenciaria, con el respaldo de las Bases de Operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que mantuvieron la seguridad en el perímetro del centro penitenciario.