$!Aseguran pistola, 11 celulares y armas hechizas tras riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un arma de fuego, teléfonos celulares, armas punzocortantes y diversos objetos prohibidos fueron asegurados durante una nueva revisión realizada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, un día después de la riña entre internos que dejó como saldo la muerte de un reo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo fue encabezado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia penitenciaria, con el respaldo de las Bases de Operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que mantuvieron la seguridad en el perímetro del centro penitenciario.
Durante la inspección fueron asegurados un arma corta calibre 9 milímetros abastecida con un cargador y 14 cartuchos útiles del mismo calibre. Además, se localizaron 11 teléfonos celulares, cuatro cargadores para celular, un radio de comunicación, una computadora portátil, un cargador para laptop, un cargador de radio y nueve puntas o armas hechizas.
Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y cómo ingresó al penal.
La SSPE informó que la revisión concluyó sin incidentes y que se llevó a cabo con apego a los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La revisión se realizó luego de la riña registrada la tarde-noche del miércoles 22 de julio al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, donde perdió la vida Jorge Alberto “N”, de 22 años, quien resultó herido con un arma blanca durante el enfrentamiento entre internos.
El interno había ingresado al penal apenas el pasado 19 de julio, tras ser detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo desplegado en Culiacán.