Aseguran policías vehículo con reporte de robo vigente en Mazatlán

El automóvil, de modelo reciente, fue localizado en condición de abandono en la colonia Francisco I. Madero
Noroeste/Redacción
13/12/2025 18:49
MAZATLÁN._ En atención a una denuncia ciudadana realizada al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ubicaron y aseguraron un vehículo de modelo reciente que contaba con reporte de robo vigente.

El hecho se registró en calles de la colonia Francisco I. Madero, a donde arribaron los agentes preventivos para verificar un automóvil de la línea Chevrolet que, de acuerdo con los reportes, había sido abandonado en el sector por sus tripulantes.

Al realizar la inspección correspondiente y consultar el número de serie en las plataformas oficiales, se confirmó que el sedán contaba con reporte de robo activo.

Por tal motivo, el vehículo fue asegurado y trasladado a los patios de la pensión correspondiente, donde permanecerá resguardado en tanto se deslindan responsabilidades y se realizan las diligencias correspondientes.

