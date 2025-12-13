$!Aseguran policías vehículo con reporte de robo vigente en Mazatlán

MAZATLÁN._ En atención a una denuncia ciudadana realizada al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ubicaron y aseguraron un vehículo de modelo reciente que contaba con reporte de robo vigente.

El hecho se registró en calles de la colonia Francisco I. Madero, a donde arribaron los agentes preventivos para verificar un automóvil de la línea Chevrolet que, de acuerdo con los reportes, había sido abandonado en el sector por sus tripulantes.