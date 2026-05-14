$!Aseguran presuntas sustancias ilícitas en domicilio de una privada de La Conquista, en Culiacán

Elementos de corporaciones estatales y federales aseguraron presuntas sustancias ilícitas y precursores químicos en un domicilio ubicado en una privada del sector La Conquista, al norte de Culiacán. Desde la mañana de este jueves 14 de mayo, vecinos reportaron una fuerte movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano en calles de la zona Residencial Carlos V.

Fue poco antes de las 13:00 horas cuando las autoridades sitiaron un inmueble ubicado en la privada Vivenza, al fondo de la Calle Gerónimo de Aguilar. De acuerdo con los primeros reportes, en el interior de la vivienda fueron localizados indicios relacionados con sustancias ilícitas, además de pastillas y otros materiales presuntamente utilizados para actividades delictivas. Tras el hallazgo, las corporaciones procedieron a resguardar el inmueble y mantener un operativo de seguridad en los alrededores de la privada.