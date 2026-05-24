$!Aseguran presunto laboratorio clandestino en la colonia El Progreso, en Culiacán

Autoridades federales y estatales aseguraron un inmueble presuntamente utilizado como laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas en la colonia El Progreso, en Culiacán.
En el lugar fueron localizadas sustancias químicas, posible metanfetamina, vehículos y municiones.
La acción fue realizada mediante una Orden Técnica de Investigación ejecutada por personal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo se desarrolló en un domicilio previamente asegurado por elementos militares y policías estatales.
Durante la inspección, peritos de la FGR localizaron diversos objetos y químicos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
Entre lo asegurado se encuentran ocho cilindros metálicos color verde, un condensador metálico, varios bidones y garrafones con líquidos de distintos colores pendientes de análisis químico, así como sustancias sólidas con características similares a la metanfetamina.
Las autoridades detallaron que una de las sustancias localizadas correspondía a aproximadamente 1.3 kilogramos de material color beige hallado dentro de un vehículo, mientras que otra pequeña porción fue encontrada en un recipiente plástico dentro del inmueble.
Además, en el sitio fueron asegurados un remolque marca RAM, una camioneta tipo van Ford Tritón V8 color blanco sin placas de circulación y tres cartuchos calibre 9 milímetros.
De manera preliminar, las autoridades presumen que el inmueble era utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que señalaron que el aseguramiento de estos materiales evita su posible distribución.
Todos los objetos y sustancias localizadas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las operaciones en el lugar.