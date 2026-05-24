$!Aseguran presunto laboratorio clandestino en la colonia El Progreso, en Culiacán

Autoridades federales y estatales aseguraron un inmueble presuntamente utilizado como laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas en la colonia El Progreso, en Culiacán.

En el lugar fueron localizadas sustancias químicas, posible metanfetamina, vehículos y municiones.

La acción fue realizada mediante una Orden Técnica de Investigación ejecutada por personal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo se desarrolló en un domicilio previamente asegurado por elementos militares y policías estatales.