Aseguran puntas y celulares tras revisiones en penales de Culiacán y Ahome

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron este martes 2 de diciembre revisiones en los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y Goros II, en Ahome.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el penal de Culiacán fueron inspeccionados dos módulos, donde se aseguraron tres teléfonos celulares, dos cargadores y 11 objetos punzocortantes.
En el Centro Penitenciario Goros II se revisó un módulo en el que se localizaron cuatro teléfonos celulares, un auricular, una caja y tres cables para cargador, así como un cuchillo hechizo, un cuchillo convencional, cinco puntas hechizas, unas tijeras y un mazo de baraja.
Las acciones estuvieron a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la PEP, con apoyo de bases de operación de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que resguardaron la zona perimetral.
Los artículos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. La intervención concluyó sin incidentes.