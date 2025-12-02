Aseguran puntas y celulares tras revisiones en penales de Culiacán y Ahome

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron este martes 2 de diciembre revisiones en los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y Goros II, en Ahome.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el penal de Culiacán fueron inspeccionados dos módulos, donde se aseguraron tres teléfonos celulares, dos cargadores y 11 objetos punzocortantes.