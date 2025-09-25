$!Aseguran químicos y laboratorios inactivos en Culiacán, Elota y Cosalá

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron y destruyeron 14 áreas de almacenamiento de precursores químicos y tres laboratorios inactivos para la elaboración de drogas sintéticas en Culiacán, Elota y Cosalá. De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo ocurrió durante reconocimientos terrestres implementados dentro de la Operación “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.











Las instalaciones clandestinas fueron localizadas en comunidades como Estancia de los García, Carboneras, Presa Sanalona, Las Parotas, La Cañada, San Román y El Carrizal, en Culiacán; Portezuelo de Arriba, en Elota; así como San José de las Bocas, Rincón de Ibonia, Agua Caliente, San Miguel de las Mesas, Chapala y Los Cedritos, en Cosalá. En total, se aseguraron más de 8 mil litros de sustancias químicas y diversos utensilios empleados para la elaboración de drogas, entre ellos mil 990 litros de acetona, 3 mil litros de tolueno, mil 950 litros de ácido clorhídrico, 600 litros de alcohol bencílico, 495 litros de alcohol etílico, 992.5 litros de precursor químico sin identificar, 80 kilos de sosa cáustica, además de reactores, condensadores, bidones, tambos y otros implementos.











Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y posteriormente destruido conforme a los protocolos de ley. El operativo se desarrolló de manera conjunta con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.