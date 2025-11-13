$!Aseguran rifle AK-47 y auto robado tras persecución policial en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el aseguramiento de un vehículo luego de un reporte de robo y persecución que culminó en el sector Pradera Dorada, en Culiacán.

De acuerdo con el comunicado, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban patrullajes en la zona norte de la ciudad, cuando notaron un vehículo Kia color blanco, cuyo conductor realizó maniobras evasivas hacia la autoridad.

Ello derivó en el seguimiento de las corporaciones hacia el automóvil, del cual arrojaron ponchallantas para tratar de escapar de la autoridad.