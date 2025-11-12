Aseguran rifles en paquetería del Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron seis rifles de alto poder en el área de paquetería de una empresa dentro del Aeropuerto Internacional de Culiacán. La confiscación se realizó durante una inspección de rutina en la zona de carga y envíos.

De acuerdo con el informe oficial compartido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las armas fueron detectadas y puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para dar inicio a las investigaciones.

A pesar de la relevancia del aseguramiento de armamento en una terminal aérea, el comunicado emitido por la dependencia federal no proporcionó más detalles sobre la naturaleza de los rifles o si se logró la detención de alguna persona relacionada con el envío.