$!Aseguran segundo inmueble en Culiacán con fentanilo, químicos y maquinaria para producción

Un segundo inmueble fue asegurado tras un operativo coordinado por autoridades federales en Culiacán, donde se localizaron cinco kilos de fentanilo, un arma larga con cargador, 10 cartuchos útiles, 250 litros de sustancias químicas y diversa maquinaria utilizada para la elaboración de pastillas.

El aseguramiento se suma al operativo del miércoles 3 de diciembre, cuando el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la detención de tres hombres y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la capital sinaloense. En ese momento, la autoridad detalló que se decomisaron pastillas de fentanilo, precursores químicos y equipo de empaquetado, aunque no precisó mayores datos.