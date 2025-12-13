$!Aseguran seis áreas de concentración de sustancias químicas en Sinaloa

El Ejército Mexicano localizó y aseguró seis áreas utilizadas para la concentración de sustancias químicas, como parte del operativo “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, en Sinaloa.

Los hallazgos y decomisos se efectuaron en distintos puntos de los municipios de Culiacán, Cosalá y Mocorito.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se aseguraron mil 600 litros de cloro, mil 400 litros de una sustancia con la leyenda “Colocid Brill Blue GS” , mil 260 litros de tolueno, así como mil 10 litros conteniendo alcohol etílico.