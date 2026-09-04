$!Aseguran seis armas largas, equipo táctico y tres vehículos robados en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un arsenal consistente en seis armas largas, centenas de cartuchos, equipo táctico y tres vehículos con reporte de robo fue asegurado por efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

La localización del equipo ocurrió durante recorridos de vigilancia preventivos desplegados en la zona. Al inspeccionar dos camionetas tipo SUV y un automóvil sedán de color blanco, las autoridades confirmaron que las tres unidades contaban con reporte de robo vigente.

En el interior de los vehículos, los agentes y militares hallaron seis armas de fuego de alto poder, 29 cargadores, 870 cartuchos de diversos calibres, cinco chalecos tácticos y cuatro cascos de protección.