$!Aseguran siete vehículos e inhabilitan áreas para fabricación de drogas en operativos federales en Sinaloa

Autoridades de seguridad aseguraron siete vehículos con reporte de robo e inhabilitaron siete áreas para fabricación de drogas sintéticas durante operativos en Sinaloa.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el resultado de las acciones, que se desplegaron en la zona centro entre Culiacán y Navolato.
Los hechos en Navolato consistieron en el aseguramiento de un arma larga y siete vehículos robados.
Mientras que, en Culiacán, corporaciones localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material para fabricación de drogas sintéticas, donde incautaron 3 mil 350 litros de distintas sustancias para elaborar metanfetamina.
De acuerdo con las autoridades, la afectación económica a la delincuencia organizada es de 66 millones de pesos.