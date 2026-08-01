$!Aseguran taller y 3 camionetas durante operativo en la Lico Velarde, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un operativo realizado por elementos de Ejército en un taller mecánico de la Colonia Lico Velarde concluyó con el aseguramiento del inmueble y tres camionetas incautadas.
El operativo se desarrolló por más de cinco horas en un taller ubicado sobre la Avenida Salvador Robles Quintero, donde los militares aseguraron el lugar y se mantuvieron a la espera de una orden de cateo para ingresar.
Una vez presentada la orden de cateo por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se extrajeron tres vehículos del inmueble, los cuales fueron incautados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a bordo de dos grúas.
Las camionetas aseguradas son una marca Mazda, otra Honda CR-V y una Volvo.
El personal a cargo se negó a dar información sobre el operativo.