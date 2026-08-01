$!Aseguran taller y 3 camionetas durante operativo en la Lico Velarde, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un operativo realizado por elementos de Ejército en un taller mecánico de la Colonia Lico Velarde concluyó con el aseguramiento del inmueble y tres camionetas incautadas.

El operativo se desarrolló por más de cinco horas en un taller ubicado sobre la Avenida Salvador Robles Quintero, donde los militares aseguraron el lugar y se mantuvieron a la espera de una orden de cateo para ingresar.