Aseguran teléfonos celulares y cargadores en el penal de Aguaruto, en Culiacán

Integrantes del GOES de la Policía Estatal revisó dos módulos del complejo en los que decomisó objetos prohibidos
Noroeste/Redacción
01/01/2026 16:12
CULIACÁN._ Una nueva revisión al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, arrojó como saldo el aseguramiento de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

Integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, de la Policía Estatal Preventiva, revisaron dos módulos del reclusorio.

Ahí decomisaron tres teléfonos celulares, 13 cargadores para celular, una memoria para celular, así como seis puntas.

Lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

