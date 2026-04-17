$!Aseguran terminal bancaria durante revisión en el penal de Aguaruto; hallan armas y droga

CULIACÁN. _ En una inspección que se extendió por dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, el Grupo Interinstitucional logró el decomiso de diversas sustancias prohibidas, dispositivos de comunicación y una terminal punto de venta.
La intervención, realizada este viernes 17 de abril, estuvo a cargo de elementos del GOES y custodios penitenciarios, quienes contaron con el apoyo externo de bases de operación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro.
Durante el registro, las autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo de cuatro cargadores para arma corta, calibres 9 milímetros y .40, junto con cinco cartuchos útiles. Además, se localizaron seis bolsas con 76.5 gramos de un polvo con características de la cocaína y dos dosis de hierba seca, presuntamente marihuana, con un peso de 16.6 gramos.
En el apartado de tecnología y objetos prohibidos, el personal de seguridad retiró de las celdas 10 teléfonos celulares, nueve cargadores, dos unidades USB, un módem y la citada terminal bancaria. También se reportó el aseguramiento de seis puntas de fabricación manual.
El operativo concluyó sin registro de incidentes y, según el reporte oficial.