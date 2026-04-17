$!Aseguran terminal bancaria durante revisión en el penal de Aguaruto; hallan armas y droga

CULIACÁN. _ En una inspección que se extendió por dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, el Grupo Interinstitucional logró el decomiso de diversas sustancias prohibidas, dispositivos de comunicación y una terminal punto de venta.

La intervención, realizada este viernes 17 de abril, estuvo a cargo de elementos del GOES y custodios penitenciarios, quienes contaron con el apoyo externo de bases de operación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro.