$!Aseguran tigres de bengala y vehículos durante cateo en inmueble de Culiacán

CULIACÁN. _ Un cateo realizado en un inmueble de esta ciudad derivó en el aseguramiento de dos tigres de bengala, dos caballos, tres tractocamiones y diez cajas secas con sistema de refrigeración. Las autoridades no revelaron la ubicación del sitio ni detalles adicionales del operativo.

Uno de los hallazgos más destacados fue la presencia de los tigres, una especie en peligro de extinción cuya posesión requiere permisos específicos. Según la información disponible, serán entregados a las autoridades ambientales, que se encargarán de verificar su legalidad y resguardo.