$!Aseguran tigres de bengala y vehículos durante cateo en inmueble de Culiacán

CULIACÁN. _ Un cateo realizado en un inmueble de esta ciudad derivó en el aseguramiento de dos tigres de bengala, dos caballos, tres tractocamiones y diez cajas secas con sistema de refrigeración. Las autoridades no revelaron la ubicación del sitio ni detalles adicionales del operativo.
Uno de los hallazgos más destacados fue la presencia de los tigres, una especie en peligro de extinción cuya posesión requiere permisos específicos. Según la información disponible, serán entregados a las autoridades ambientales, que se encargarán de verificar su legalidad y resguardo.
También fueron asegurados vehículos pesados y cajas refrigeradas, cuyo contenido será inspeccionado como parte de una investigación en curso. No se descarta que puedan estar vinculados a operaciones logísticas de origen ilícito.
Todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía General de la República encabeza las indagatorias para determinar responsabilidades y el uso del predio.
El operativo fue llevado a cabo por elementos federales y estatales, con participación de la FGR, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.