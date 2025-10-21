$!Aseguran tractocamión con 30 mil litros de combustible ilegal en caseta de Concordia

CONCORDIA. _ Un tractocamión que transportaba 30 mil litros de combustible presuntamente de origen ilícito fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la caseta de cobro de la carretera Durango–Villa Unión, en el municipio de Concordia.

Según un comunicado emitido por la dependencia federal, los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia y prevención del delito. Al inspeccionar el vehículo pesado, los agentes detectaron que el conductor no contaba con la documentación oficial que acreditara la legal procedencia de la carga.