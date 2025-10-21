$!Aseguran tractocamión con 30 mil litros de combustible ilegal en caseta de Concordia

CONCORDIA. _ Un tractocamión que transportaba 30 mil litros de combustible presuntamente de origen ilícito fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la caseta de cobro de la carretera Durango–Villa Unión, en el municipio de Concordia.
Según un comunicado emitido por la dependencia federal, los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia y prevención del delito. Al inspeccionar el vehículo pesado, los agentes detectaron que el conductor no contaba con la documentación oficial que acreditara la legal procedencia de la carga.
Durante la revisión, el chofer mostró una actitud nerviosa y no pudo justificar el origen ni el destino del hidrocarburo, lo que derivó en su detención y en el aseguramiento del tractocamión junto con los 30 mil litros de combustible.
Tanto el conductor como la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia del material transportado y deslindar responsabilidades.