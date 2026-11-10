Aseguran tráiler con 35 toneladas de químicos para elaborar cristal por la Carretera Libre, en Mazatlán

Un cargamento de 35 toneladas de sustancia química, presuntamente para la elaboración de cristal, fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la Carretera Libre 15, en el municipio de Mazatlán.
El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la acción desplegada también fueron detenidos tres sujetos.
De acuerdo con las autoridades, personal del Servicio de Protección Federal (SPF) le marcaron el alto al tractocamión para proceder a la inspección.
Como parte del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Culiacán y el estado de Sinaloa, la @SSPCMexico aseguró 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para la elaboración de metanfetamina, conocida como cristal, y detuvo a tres personas.La acción fue realizada por personal del Servicio de Protección Federal @spf_sspc de @SSPCMexico como parte del Operativo Mazatlán, en el kilómetro 033+450 de la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, en dirección a Mazatlán.La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos. De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo.Continuamos reforzando las acciones para combatir la producción de drogas, debilitar las capacidades de los grupos delictivos y proteger a las familias de Sinaloa.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch)
November 10, 2026
Como parte del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Culiacán y el estado de Sinaloa, la @SSPCMexico aseguró 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para la elaboración de metanfetamina, conocida como cristal, y detuvo a tres personas.La acción fue realizada por personal del Servicio de Protección Federal @spf_sspc de @SSPCMexico como parte del Operativo Mazatlán, en el kilómetro 033+450 de la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, en dirección a Mazatlán.La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos. De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo.Continuamos reforzando las acciones para combatir la producción de drogas, debilitar las capacidades de los grupos delictivos y proteger a las familias de Sinaloa.
“La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos.
“De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo”, detalló a través de un comunicado por X, antes Twitter.
El aseguramiento ocurrió por el kilómetro 33+450 de la rúa, en dirección al municipio de Mazatlán.
Las tres personas que viajaban a bordo del tractocamión fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.