Aseguran tráiler con 35 toneladas de químicos para elaborar cristal por la Carretera Libre, en Mazatlán

Un cargamento de 35 toneladas de sustancia química, presuntamente para la elaboración de cristal, fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la Carretera Libre 15, en el municipio de Mazatlán.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la acción desplegada también fueron detenidos tres sujetos.

De acuerdo con las autoridades, personal del Servicio de Protección Federal (SPF) le marcaron el alto al tractocamión para proceder a la inspección.