Aseguran tres explosivos improvisados en Elota

ELOTA. _ Autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron sobre el aseguramiento de tres artefactos explosivos improvisados tras operativos realizados en Sinaloa; sin embargo, omitieron detalles sobre las acciones que derivaron en el hallazgo.

De acuerdo con un comunicado conjunto, el decomiso se registró en el municipio de Elota por parte de elementos del Ejército Mexicano, aunque no se precisó la ubicación exacta, ni las circunstancias en que fueron localizados los explosivos, ni si hubo personas detenidas.

En las imágenes difundidas por las autoridades, se observa que los artefactos se encontraban sobre terracería, rodeados de prendas de vestir y residuos de alimentos enlatados.

Pese a la naturaleza del aseguramiento, las instituciones no proporcionaron mayor información sobre el operativo. Los artefactos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.