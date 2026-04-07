Aseguran tres motocicletas con reporte de robo en Lomas del Ébano, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Autoridades localizaron y aseguraron tres motocicletas con reporte de robo vigente, tras patrullajes en la colonia Lomas del Ébano, en el municipio de Mazatlán.

Al circular por la zona, efectivos militares observaron que las unidades se encontraban estacionadas, aparentemente abandonadas y juntas.

Se corroboró que los tres vehículos contaban con reporte de robo, por lo que se solicitó apoyo de una grúa para su traslado.

En consecuencia, las motocicletas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para que realice las investigaciones y diligencias correspondientes y las entregue a sus legítimos propietarios.