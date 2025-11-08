$!Aseguran tres vehículos con reporte de robo en Culiacán

Autoridades de seguridad pública encontraron y recuperaron este sábado tres vehículos que contaban con reporte de robo, todos ellos en Culiacán.
Los hallazgos se dieron en distintos hechos, tanto en la sindicatura de Aguaruto como en el fraccionamiento Villa Universidad, al poniente y norte de la capital, respectivamente.
En el primer hecho, en Aguaruto, policías estatales detectaron una camioneta Highlander de la marca Toyota color blanca, con los cristales abajo y mal estacionada en una tienda de autoservicio.
Se acercaron y recabaron la información, y luego de cotejar en la base de datos, se informó que la unidad contaba con reporte de robo.
En otro hecho, los elementos preventivos patrullaron por el secror Villa Universidad cuando observaron un automóvil Vento de la marca Volkswagen colo blanco, así como un vehículo A4 Audi color azul marino.
Los policías recabaron los datos de ambas unidades y, tras consultar la información en Plataforma México, se indicó que cuentan con reporte de robo, uno realizado recientemente.
Las tres unidades motrices quedaron bajo disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites e indagatorias correspondientes.