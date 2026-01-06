$!Aseguran tres vehículos en diferentes puntos de Culiacán; dos de ellos contaban con reporte de robo

Tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo, fueron asegurados por las autoridades luego de distintas labores de seguridad realizadas en diferentes puntos de Culiacán.

Según un comunicado oficial, un primer hecho ocurrió en la carretera que dirige a la sindicatura de Culiacancito, a la altura del poblado Bellavista. Elementos de la Policía Estatal se encontraban haciendo recorridos de prevención por la zona cuando localizaron un sedán Sonata, de la marca Hyundai.

Los agentes preventivos se acercaron a la unidad, cotejaron la información con la base de datos y se corroboró que cuenta con reporte de robo en Estados Unidos.

Otro caso se reportó sobre la carretera Culiacán–Eldorado, donde los elementos estatales realizaron patrullajes hasta ubicar una camioneta Rogue de la marca Nissan en estado de abandono, con afectaciones en la carrocería y un neumático dañado.