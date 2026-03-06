$!Aseguran un kilo de fentanilo en empresa de paquetería de Culiacán

CULIACÁN._ En un operativo de inspección realizado en una empresa de paquetería de esta ciudad, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un kilogramo de fentanilo.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el hallazgo de la sustancia ilícita ocurrió durante las labores de vigilancia y revisión que realizan las corporaciones federales para inhibir el tráfico de drogas.

A pesar del aseguramiento, las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre el origen o el destino final del paquete, ni informaron sobre personas detenidas en relación con este incidente.