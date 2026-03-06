Seguridad
Tráfico de drogas

Aseguran un kilo de fentanilo en empresa de paquetería de Culiacán

El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó el decomiso de la droga tras una revisión realizada por agentes de la FGR y la SSPC; hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/03/2026 10:52
06/03/2026 10:52

CULIACÁN._ En un operativo de inspección realizado en una empresa de paquetería de esta ciudad, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un kilogramo de fentanilo.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el hallazgo de la sustancia ilícita ocurrió durante las labores de vigilancia y revisión que realizan las corporaciones federales para inhibir el tráfico de drogas.

A pesar del aseguramiento, las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre el origen o el destino final del paquete, ni informaron sobre personas detenidas en relación con este incidente.

La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y realizar las pruebas periciales que confirmen la composición química del narcótico asegurado.

#Culiacán
#Fentanilo
#Sinaloa
#Tráfico de drogas
#Operativos Federales
