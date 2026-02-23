$!Aseguran un Nissan Sentra con reporte de robo en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Una unidad Nissan Sentra gris con reporte de robo fue asegurada por elementos militares la noche de este lunes tras reporte de disparos en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.

Según reportes preliminares, fue alrededor de las 20:00 horas cuando se emitió a la línea de emergencias 911 un reporte sobre detonaciones de arma de fuego, provocando la movilización de las autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano realizaron patrullajes preventivos hasta llegar al cruce de la avenida José Valadez y la calle Eulogio Parra, donde fue localizada la unidad antes mencionada en estado de abandono.