$!Aseguran un tráiler refrigerado con tres vehículos de contrabando en su interior, en Ahome

El operativo de inspección se registró a la altura del kilómetro 19.5 de la carretera federal México 15, en las inmediaciones de la caseta de cobro ubicada en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán.

LOS MOCHIS._ Bajo la sospecha de ingresar mercancía de forma ilegal al país, un vecino del municipio de Ahome fue interceptado y detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando transportaba tres camionetas ocultas dentro del remolque refrigerado de un tráiler, a pocos kilómetros de ingresar a la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con los reportes federales, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mantenían un punto de verificación sobre la rúa federal, en el tramo Los Mochis-Navojoa, cuando le marcaron el alto a un vehículo pesado para realizar una revisión de rutina.

Al inspeccionar el interior de la caja refrigerada del transporte de carga, los efectivos descubrieron que en lugar de insumos agrícolas o productos perecederos, la unidad albergaba tres vehículos traídos desde la frontera norte con destino a la zona norte de Sinaloa los cuales son: una Chevrolet Silverado, modelo 2012, tipo pick-up, color verde y sin placas de circulación, una Honda CR-V, modelo 2014, tipo vagoneta, color gris y sin matrícula y, por último, una Ford pick-up, modelo 2008, color rojo, sin placas.

Las unidades eran movilizadas en un tractocamión marca DINA, modelo 1975, color blanco, el cual remolcaba la caja refrigerada.

En el sitio fue aprehendido el chofer de la unidad, quien se identificó como Ismael Antonio “N”, de 37 años de edad, con residencia en el municipio de Ahome.

Al no exhibir la documentación correspondiente que acreditara la legal importación, estancia y traslado aduanal de las unidades en territorio nacional, el conductor, el tráiler y los vehículos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la subsede de la FGR en Los Mochis.

El Agente del Ministerio Público de la Federación integró la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0002579/2026 por la presunta comisión del delito de contrabando y lo que resulte por posibles faltas a la legislación fiscal y aduanera.