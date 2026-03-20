Aseguran un vehículo con reporte de robo en colonia Ejidal, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal del Ejército Mexicano aseguró un vehículo que tenía reporte de robo, luego de ser denunciado en estado de abandono en la colonia Ejidal, en Mazatlán.

Una llamada anónima indicó que el automóvil, un Chevrolet Beat color gris oscuro, obstruía un camino en dicho sector.

Al movilizarse, elementos castrenses encontraron la unidad en cuestión, y al verificar sus datos confirmaron su estatus con reporte de robo.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar lo que marca la ley.