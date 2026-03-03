Aseguran un vehículo con reporte de robo en Culiacán

Un vehículo con reporte de robo de modelo reciente fue asegurado por autoridades de seguridad pública, durante patrullajes en Culiacán.

En su comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no detalló la zona o modo en que localizaron la unidad.

El auto asegurado es un Nissan Sentra, modelo 2020, de color naranja.

La unidad fue trasladada a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes y se tramite para la devolución a su legítimo propietario.