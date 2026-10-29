Aseguran un vehículo con reporte de robo en Lomas de San Isidro, en Culiacán

Agentes de Policía Estatal Preventiva aseguraron un vehículo en estado de abandono que contaba con reporte de robo, en el sector Lomas de San Isidro, al sur de Culiacán.

Fue durante patrullajes que los oficiales se percataron del aparente abandono de la unidad, que al cotejar su número de serie arrojó el estatus de robada.

Ante esto, los uniformados pusieron bajo custodia el automóvil, un Hyundai Sonata de color negro.

El vehículo fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.