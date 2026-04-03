Aseguran un vehículo en Riberas de Tamazula tras ser despojado en Culiacán

Agentes de la Policía Estatal Preventiva localizaron y aseguraron un vehículo que había sido despojado momentos antes, en el sector Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el automóvil Nissan March, de color blanco, fue reportado robado por la Calzada de las Américas, al norte de la capital.

Tras el llamado, los uniformados implementaron patrullajes en las inmediaciones, y hallaron la unidad en estado de abandono en el sector en mención.

Ante ello, el vehículo fue turnado ante la Fiscalía General del Estado a fin de dar curso a lo que marca la ley y sea devuelta a su propietario.