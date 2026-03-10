Aseguran un vehículo minutos después de ser despojado al norte de Culiacán

Agentes de la Policía Estatal Preventiva localizaron y aseguraron un automóvil que había sido despojado minutos antes, en la zona norte de Culiacán.

Tras recibir una denuncia al C4i, elementos cercanos al punto de referencia se desplegaron, y encontraron abandonada la unidad motora por la privada Montecarlo.

El vehículo encontrado en estado de abandono, un Hyundai Elantra modelo 2023 de color azul rey, fue cotejado y se confirmó que era el previamente reportado.

Después de ello, dicho automotor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de llevar a cabo las investigaciones y diligencias pertinentes para entregarlo a su propietario.