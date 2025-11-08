Aseguran un vehículo tras operativo en Villa Universidad, al norte de Culiacán

Un operativo de autoridades policiales y militares arrojó como saldo un vehículo asegurado tras un operativo en el sector Villa Universidad, al norte de Culiacán.

El decomiso se llevó a cabo sobre la calle Platón, cerca del bulevar De Las Américas, alrededor de las 12:00 horas de este 8 de noviembre, cuando comenzó a reportarse la presencia de corporaciones.

En el sitio aseguraron un vehículo Audi color azul marino de modelo reciente, el cual fue trasladado por una grúa de la policía.

Según reportes, el operativo oficial se habría extendido por el sector Interlomas, Lomas del Sol y Villa Universidad.

Hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial el saldo final del operativo, en el cual se reportó que revisaron algunas viviendas del sector e incluso usaron una escalera para subir a las azoteas.