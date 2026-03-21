Aseguran un vehículo tras ser despojado al norte de Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron y aseguraron un automóvil que momentos antes había sido despojado en el sector Obrero Mundial, al norte de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el vehículo, un Toyota Corolla color gris plata, fue robado y se activó la búsqueda tras una llamada al 911.

En recorrido de vigilancia, agentes estatales localizaron la unidad abandonada en la colonia Felipe Ángeles y confirmaron que se trataba de la reportada.

La unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar lo que marca la ley.