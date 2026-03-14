$!Aseguran una camioneta con reporte de robo en Las Quintas, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano ubicaron y aseguraron una camioneta en aparente estado de abandono en la colonia Las Quintas, en Culiacán, la cual contaba con reporte de robo.

Al recorrer dicho sector, personal militar se percató de la unidad, una camioneta tipo Blazer color plata, aparentemente abandonada.

Los elementos la inspeccionaron y, al ingresar el número de serie en el registro correspondiente, se determinó que contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada.

Posteriormente, la camioneta fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para su posterior entrega a su propietario.