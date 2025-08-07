$!Aseguran vehículo blindado, embarcación y arsenal en operativo en Navolato

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron en el municipio de Navolato un vehículo con blindaje, una embarcación, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico.
El aseguramiento derivó de patrullajes terrestres en el poblado Pavorreales, donde localizaron y aseguraron lo siguiente:
- 1 vehículo con blindaje artesanal.
- 1 embarcación tipo Imemsa con 2 motores fuera de borda de 200 HP.
- 5 cargadores para calibre 7.62 x 39 mm.
- 138 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm.
- 6 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm.
- 1 chaleco táctico.
- 1 casco color café.
- 1 báscula tipo gramera.
Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las indagatorias correspondientes.