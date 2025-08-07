$!Aseguran vehículo blindado, embarcación y arsenal en operativo en Navolato

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron en el municipio de Navolato un vehículo con blindaje, una embarcación, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico.