$!Aseguran vehículo con armas y ponchallantas tras reporte de disparos en Valle Alto, en Culiacán

Un vehículo con armas de fuego y ponchallantas fue asegurado la tarde de este martes 7 de julio en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán, luego de un reporte de disparos y del despojo de otra unidad durante la huida de los presuntos responsables.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 18:00 horas en una plaza comercial ubicada sobre la calle Valle de los Andes, en el cruce con el bulevar Sendero del Valle.

De acuerdo con la información preliminar, civiles se desplazaban en una camioneta Mazda SUV de color blanco cuando, presuntamente al percatarse de la presencia de las autoridades, abandonaron la unidad y despojaron otro vehículo para continuar su fuga.