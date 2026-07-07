$!Aseguran vehículo con armas y ponchallantas tras reporte de disparos en Valle Alto, en Culiacán

Un vehículo con armas de fuego y ponchallantas fue asegurado la tarde de este martes 7 de julio en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán, luego de un reporte de disparos y del despojo de otra unidad durante la huida de los presuntos responsables.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 18:00 horas en una plaza comercial ubicada sobre la calle Valle de los Andes, en el cruce con el bulevar Sendero del Valle.
De acuerdo con la información preliminar, civiles se desplazaban en una camioneta Mazda SUV de color blanco cuando, presuntamente al percatarse de la presencia de las autoridades, abandonaron la unidad y despojaron otro vehículo para continuar su fuga.
Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron la camioneta abandonada y, durante una inspección, aseguraron armas largas de fuego, así como una cubeta que contenía ponchallantas.
Tras el reporte se implementó un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
Aunque inicialmente se reportaron detonaciones de arma de fuego, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.
El armamento, los ponchallantas y la camioneta quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.