$!Aseguran vehículo con blindaje artesanal y camioneta robada en operativos del sur de Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y otro con reporte de robo, además de armamento y cartuchos en acciones realizadas en los municipios de Escuinapa y Mazatlán.
De acuerdo con los reportes oficiales, durante trabajos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones de la calle Río Culiacán, en el poblado Palmito del Verde, Escuinapa, personal militar localizó y aseguró un vehículo sin registro y con blindaje artesanal, un arma larga, 14 cargadores y 115 cartuchos útiles.
En una segunda acción, sobre la carretera Tepic–Mazatlán, en el municipio de Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional localizaron una camioneta de cabina y media, color gris, la cual contaba con reporte de robo vigente.
Las autoridades informaron que en ambos casos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
No se detalló si hubo personas detenidas en relación con estos aseguramientos.