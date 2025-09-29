$!Aseguran vehículo con cargadores y presunta droga en zona rural de Culiacán

CULIACÁN. _ Un vehículo que contenía cargadores para arma larga y presunta droga fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en un camino que conecta las comunidades de La Platanera y Culiacancito, al poniente de la ciudad.

Durante un recorrido de vigilancia, los agentes localizaron un automóvil Toyota Corolla mal estacionado y sin ocupantes. Al acercarse, observaron en el interior tres cargadores para arma tipo AK-47, abastecidos, así como una bolsa que contenía hierba con características similares a la marihuana.