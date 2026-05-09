Aseguran vehículo con reporte de robo en el poblado La Campana, en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ubicaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo en las inmediaciones del poblado La Campana, en Culiacán.

Los uniformados, al hacer recorridos de seguridad en la zona norte de la capital, encontraron la unidad en aparente estado de abandono.

El vehículo, un Chevrolet Beat de color gris modelo 2018, había sido robado recientemente, por lo que fue asegurada.

El vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.